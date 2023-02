İstiklal'deki bombalı saldırıda yeni detaylar ortaya çıktı: PKK-YPG'den ''kadını yok et'' talimatı

Beyoğlu'nda terör örgütü PKK/YPG tarafından 13 Kasım 2022'de düzenlenen terör saldırısına ilişkin hazırlanan iddianamede, bir şüpheliye, saldırgan Ahlam Albashır'la ilgili 'Kadını polise teslim etme, kadından kurtul, gerekirse 10. kattan aşağıya at, gerekirse denize at, ne yaparsan yap yeter ki kadını yok et' şeklinde mesaj gönderildiği yer aldı.