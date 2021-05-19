  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sokak ortasında çatışma! Yaralılar var
PKK/KCK’ya eş zamanlı operasyon başladı
Bartın'da dehşet veren olay! Komiser, görevi başında intihar etti
Kocaeli ve İzmir’de FETÖ/PDY’ye ağır darbe
Yaşam İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? Bu akşam balkonlarda İstiklal Marşı okunacak mı?
Yaşam

İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? Bu akşam balkonlarda İstiklal Marşı okunacak mı?

İstiklal Marşı saat kaçta balkonlardan okunacak? Milyonlarca kişi 19 Mayıs sebebiyle bu akşam balkonlardan İstiklal Marşı okunup okunmayacağını merak ediyor. Peki, bu akşam İstiklal Marşı okunuyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-05-19 15:33:00 -
İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? Bu akşam balkonlarda İstiklal Marşı okunacak mı?

Milyonlarca kişi bu akşam evlerinin balkonlarından, camlarından İstiklal Marşı okunup okunmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.

İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? Bu akşam balkonlarda İstiklal Marşı okunacak mı?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız” açıklamasında bulundu.

Aşı kartı sağlık ocaklarından mı alınıyor? Korona aşı kartı nereden nasıl alınır?
Aşı kartı sağlık ocaklarından mı alınıyor? Korona aşı kartı nereden nasıl alınır?

Sağlık

Aşı kartı sağlık ocaklarından mı alınıyor? Korona aşı kartı nereden nasıl alınır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek
Medya

Gönül Dağı'nda herkesi şok eden gelişme! Her şey boşa gidecek

Duygusal hikayesi başarılı performansıyla reyting rekorlarını alt üst eden Gönül Dağı dizisinin 29. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Fragmanda ..
Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu'da Barış Arduç bombası patladı! Yapımcıdan şaşkına çeviren karar

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 33. Bölümü merakla beklenirken diziyle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Dizide bir dönem kapanıyor. Yeni bir dön..
Milletin aklıyla dalga geçen Karar'ın algı operasyonu elinde patladı! Tablodaki oranlar bakın ne diyor
Gündem

Milletin aklıyla dalga geçen Karar'ın algı operasyonu elinde patladı! Tablodaki oranlar bakın ne diyor

Test sayısı düşürülerek vaka sayısının düşürüldüğü algısını oluşturmaya çalışan Karar gazetesi, okuyucusunun aklıyla dalga geçen bir habere ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay