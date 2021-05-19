İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? Bu akşam balkonlarda İstiklal Marşı okunacak mı?
İstiklal Marşı saat kaçta balkonlardan okunacak? Milyonlarca kişi 19 Mayıs sebebiyle bu akşam balkonlardan İstiklal Marşı okunup okunmayacağını merak ediyor. Peki, bu akşam İstiklal Marşı okunuyor mu?
Milyonlarca kişi bu akşam evlerinin balkonlarından, camlarından İstiklal Marşı okunup okunmayacağını merak ediyor. Konu hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan açıklama geldi.
İstiklal Marşı saat kaçta okunacak? Bu akşam balkonlarda İstiklal Marşı okunacak mı?
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Temsilci Genç Buluşması ve TRT Spor Yıldız Tanıtım Programı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu akşam saat 19.19'da Türkiye'nin her yerinde vatandaşlarımızla birlikte İstiklal Marşı'mızı okuyacağız” açıklamasında bulundu.