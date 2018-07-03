İstiklal Caddesi’ndeki canlı bomba saldırısı davasında mütalaa belli oldu

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 19 Mart 2016 tarihinde meydana gelen 3’ü İsrailli biri İranlı 4 kişinin öldüğü 44 kişinin yaralandığı canlı bomba eylemine ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Hüseyin Kaya, İbrahim Gürler ile Mehmet Mustafa Çevik hazır bulunurken sanıklardan Ercan Çapkın ise SEGBİS ile duruşmaya bağlandı.

Davaya ilişkin esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, İstiklal Caddesi’nde bulunan Yunanistan Konsolosluğu önünde meydana gelen saldırının DEAŞ terör örgütünün talimatı ile canlı bomba Mehmet Öztürk tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı. Savcı mütalaasında sanıklar Erkan Çapkın, Ercan Çapkın ve Hüseyin Kaya’nın bu eyleme değişik aşamalarda iştirakçı ve yardımcı olup birlikte hareket ettiklerini öne kaydetti.

871 YILDAN 1349 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı sanıklardan Ercan Çapkın, Hüseyin Kaya ve Erkan Çapkın’ın Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 1’er kez, 5 kez de "Kasten öldürme" suçundan olmak üzere toplam 6’şar kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Savcı bu sanıklar hakkında ayrıca "44 kez kasten öldürmeye teşebbüs", "Terör örgütü yöneticiliği", "Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" suçlarından 871 yıldan 1349 yıla kadar hapse çarptırılmalarını istedi.

Savcı mütalaasında sanıklardan Mehmet Mustafa Çevik ve İbrahim Gürler’in ise 7,5 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılması istenildi.

Mütalaanın ardından söz alan sanıklar, mütalaaya karşın savunmalarını hazırlamak üzere süre talep etti. Mahkeme, sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için duruşmayı erteledi.