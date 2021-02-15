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Gündem İstiklal Caddesi'nde faciadan dönüldü
Gündem

İstiklal Caddesi'nde faciadan dönüldü

İstiklal Caddesi'nde tarihi bir binanın kenarındaki taş saçak koparak bir mağazanın önüne düştü. O esnada taşın düştüğü yerde kimsenin olmaması faciayı önledi. O anları anlatan bir vatandaş, "Allah’tan kimse yoktu orada. Yoksa büyük bir facia olurdu" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 20:08:00 -
İstiklal Caddesi'nde faciadan dönüldü

İstanbul Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde meydana gelen olayda; tarihi bir binanın pencere saçaklarındaki büyük taş parçası rüzgar ve karın etkisi ile kopup caddeye düştü. O esnada kimsenin oradan geçmemesi büyük bir facianın önüne geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen zabıta ve belediye ekipleri şerit çekti. Güvenlik önlemi alındıktan sonra taş parçaları temizlendi. Yoldan geçen yerli ve yabancı turistlerin binadan düşen beton parçasına şaşkınlık içinde baktıkları görüldü.

Olay yerinde olan bir vatandaş, "Allah’tan kimse yoktu orada. Yoksa büyük bir facia olurdu" dedi.

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