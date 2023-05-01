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Yaşam İstiklal Caddesi yeniden trafiğe açıldı
Yaşam

İstiklal Caddesi yeniden trafiğe açıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-01 22:14:00 -
İstiklal Caddesi yeniden trafiğe açıldı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklardaki bariyerler akşam saatlerinde kaldırıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, güvenlik önlemleri kapsamında kapatılan İstiklal Caddesi'ne çıkan sokaklardaki bariyerler akşam saatlerinde kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün aldığı güvenlik önlemleri kapsamında Taksim Meydanı, Talimhane, Tarlabaşı, Divan Kavşağı, Gezi Parkı etrafı, Atatürk Kültür Merkezi tarafı, The Marmara Oteli önü ve Sıraselviler ile İstiklal Caddesi demir bariyerlerle çevrildi.

Sadece Taksim Meydanı'na çıkılan bazı yerlerde polis kontrol noktalarından geçişlere izin verilirken meydan geçişlere tamamıyla kapatıldı.

Bariyerler kaldırıldı

Yoğun güvenlik önleminin alındığı İstiklal Caddesi, akşam saatlerinde yeniden açıldı. Caddeye çıkan sokakların girişlerine kurulan bariyerler kaldırıldı. Vatandaşlar ve turistler, caddeye giriş yapmaya başladı.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı çevresindeki bariyerler henüz kaldırılmazken yayaların geçişine ise izin veriliyor.
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