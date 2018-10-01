İstikbalimiz namaza koşan gençlerde

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı’nca başlatılan “Cami Gençlik Buluşması” etkinlikleri kapsamında, Zeytinburnu Tepebağı Dutluk Camisi’nde gençlerle sabah namazında buluştu. Yılmaz burada yaptığı açıklamada, bu buluşmaların, gençlerin ve gençliğin gelişimi adına önemli olduğunu aktardı. Camilerimizi gençlerin doldurması bizim için istikbal ümididir” diyen Yılmaz, “Bir milletin istikbali gençlere aktarabildiği değerler ve o değerlere sahip çıkacak olan gençlerdir” değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medyanın gençler üzerindeki olumsuz etkisine de değinerek, “15-20 sene sonra dünyanın nasıl olacağını doğrusu merak ediyorum, endişeleniyorum. Gençleri o ortamdan koparıp mabede getirmek, mabette birlikte olabilmek onların ve bizim geleceğimiz adına çok önemli” ifadelerini kullandı.