İstikbal yıl sonuna özel muhteşem kampanyalarla evleri güzelleştirmeye devam ediyor

Evlenecekler ve evini yenilemek isteyenler için İstikbal, cazip kampanyaları ile oturma grupları, yemek ve yatak odası takımlarında avantajlı indirimlerle kış aylarında da fırsat kapılarını aralıyor. Yataklar 1.390 TL’den, bazalar 2.190 TL’den, yatak odası, yemek odası ve koltuk takımlarından oluşan 3’lü düğün paketi ise 36.999 TL’den başlayan fiyatlarla sahiplerini bekliyor. Kasım ayına özel Vista Konsept koltuk takımları 12.950 TL, yemek odaları 10.690 TL, yatak odaları 15.490 TL ve genç odaları 11.190 TL’den başlayan fiyatlarla evlerini güzelleştirmek isteyenlerin beğenisine sunuluyor. 1 Kasım-31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya ile birbirinden şık İstikbal’ler, 9 taksit imkânı ve 34.990 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli %10 indirim avantajıyla tüm İstikbal mağazaları ve online satış sitesi istikbal.com.tr’ de sizleri bekliyor.