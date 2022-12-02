İstihdamda meslek liselerine öncelik verilmesini istiyoruz

Konferansın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, her ülkenin en kalıcı sermayesinin beşeri sermaye, bunun niteliğini artırmada kullanılan en önemli enstrümanın da eğitim olduğunu, bu yüzden OECD ülkelerinin 1950’li yıllardan sonra eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarını yüzde 90’ların üzerine taşıdıklarını ve eğitimde kitleselleşme evresine ulaştıklarını söyledi.

Mesleki eğitim konusunda başarılı öğrencilerin uzak durması nedeniyle tüm dünyada ciddi bir sorun yaşandığını anlatan Özer, Türkiye’de 2012’de katsayı uygulamasının kaldırılmasının ardından mesleki eğitimin güçlendirilmesi için çaba sarf edildiğini belirterek şöyle konuştu: “Meslek liselerinde özel sektörün payı dünya ortalamasına göre düşük olduğu için özel sektörün herhangi bir finansal katkısını almadan sadece deneyimlerini paylaşmak üzere birlikte bir yönetim modelini geliştirdik. Artık meslek liselerinde, mesleki eğitim verilen tüm alanlarda müfredatı birlikte güncelliyoruz. Öğrencilerimizin işletmedeki beceri eğitimlerini birlikte planlıyoruz. Mesleki eğitimin kalitesi için çok kritik olan öğretmenlerin işbaşı ve mesleki gelişim eğitimlerini birlikte düzenliyoruz. Tek bir şey istiyoruz, istihdamda öncelik.”

Erdoğan: Meslek eğitimini cazip hale getirdik

“Mesleki Eğitim Zirvesi”ne video mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, vesayet dönemlerinde uygulamaya konulan haksızlıkları gidererek, mesleki eğitimi yeniden cazip hale getirdiklerini söyledi. Milletin emaneti olan çocukların en güzel şekilde yetişmeleri için eldeki imkanları seferber ettiklerini ifade eden Erdoğan, “Bu anlayışla son 20 yılda her yıl bütçede en büyük payı eğitime tahsis ederek, derslik sayımızı ikiye katlayarak, toplam 750 bin yeni öğretmen ataması yaparak, okullarımızı modern teknolojiyle donatarak, eğitim müfredatımızı özgürlükçü bir anlayışla yenileyerek, öğretmenlerimizin mali ve özlük haklarını geliştirerek, hasılı eğitime dair hiçbir boşluk bırakmayarak, Türkiye’yi her bakımdan örnek gösterilen bir ülke konumuna taşıdık” dedi.