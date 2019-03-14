İstihdam teşvik paketinde büyük avantajlar var

Bursa Ticaret Borsası (BTB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB tarafından başlatılan 2019 yılı istihdam seferberliği kampanyası tanıtımı için Orhangazi iş dünyası ile bir araya geldi.

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası`nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erol Hatırlı ve Meclis Başkanı Murat Öztürkile Orhangazi iş dünyası temsilcileri katıldı. 2019 yılı istihdam seferberliği kampanyasına, odalar ve borsalar olarak destek vererek bu kampanyayı 81 ilde ve 160 ilçede en iyi şekilde tanıtmak için çalışıldığını belirten TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Hükümetimiz tarafından iş dünyasına sunulan istihdam teşvik paketinde işverenlerimiz için çok büyük avantajlar var. Hedefimiz hükümetimiz tarafından sunulan bu imkânlardan 17 ilçemizle birlikte Bursa olarak, daha fazla oranda yararlanabilmek ve istihdama katkı sağlamaktır. İstihdam seferberliği kampanyasına katılın ve bu tarihi desteklerden sizler de faydalanın. Hem işinizi geliştirin, hem de ülke ve ilçe ekonomisinin büyümesine, istihdamına katkı sağlayarak ekonomik dengelenme sürecine destek olun” dedi.

Orhangazi SGK İlçe Müdürü Muzaffer Yurdakul ile İşkur Gemlik Şubesi İş ve Meslek Danışmanı Hamdi Ünlü tarafından istihdam teşviklerinin detaylarının anlatıldığı bilgilendirme toplantısı,Orhangazili işverenlerin soru cevaplarının ardından sona erdi.