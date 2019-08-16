İstihdam hamlesi sürüyor, işsizlik oranı düşüyor

AKİT EKONOMİ

Dolar ve Euro kurunun dengeye oturması, enflasyon ile faiz oranlarının gerilemesi istihdam verilerini iyileştiriyor. Piyasaların hareketlenmesine paralel olarak işsizlik rakamları aşağı geliyor.

Ekonomi ivmeleniyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsizlik oranı mayısta bir önceki aya nazaran 0,2 puan düştü. Bu düşüşte ekonominin ivmelenmesi, hizmet sektörünün atağa kalkması rol oynadı. İşsizlik oranı, geçen yılın aynı ayın nispeten ise 3,1 puan yükselerek yüzde 12,8 oldu.

İşsiz sayısı bu dönemde 1 milyon 21 bin artarak 4 milyon 157 bine çıktı. Tarım dışı işsizlik oranı 3,4 puanlık artışla yüzde 15 olarak tahmin edildi. Mayıs ayında 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 5,5 puan artarak yüzde 23,3’ü buldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 3,2 puan artarak yüzde 13,1 oldu.

Hizmet sektörü lokomotif

İstihdam edilenlerin sayısı, mayısta geçen yılın aynı dönemine kıyasla 869 bin gerileyerek 28 milyon 269 bine ulaştı. İstihdam oranı da 2 puanlık azalışla yüzde 46,1’e düştü. Söz konusu dönemde tarım sektöründe çalışan sayısı 307 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 562 bin azaldı.

İstihdam edilenlerin yüzde 18,3’ü tarım, yüzde 19,6’sı sanayi, yüzde 5,5’i inşaat, yüzde 56,6’sı hizmet sektöründe yer aldı.

İş gücün katılım azaldı

İş gücü, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre 152 bin artarak 32 milyon 426 bine dayandı. İş gücüne katılma oranı ise 0,4 puan azalarak yüzde 52,9 olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemler için yapılan kıyaslamalara göre erkeklerde iş gücüne katılma oranı 0,9 puanlık azalışla yüzde 71,7’ye inerken, kadınlarda değişim göstermeyerek 34,4’te kaldı. Mayıs’ta herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların oranı geçen yılın aynı dönemine göre, 0,7 puan artarak yüzde 34,4’e yükseldi. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı ise geçen yılın aynı dönemine göre 0,4 puan artış göstererek yüzde 22,8 olarak hesaplandı.

Kamudn büyük katkı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın derlediği verilere göre yılın ikinci çeyreğinde toplam kamu istihdamı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,6 artarak 4 milyon 570 bine dayandı.

En çok öğretmen aranıyor

İstihdam verilerinin değerlendirilmesinde rol alan sanal platformlardan birisi olan Kariyer.net’in açıkladığı Temmuz Ayı İstihdam Endeksi’ne göre ay içerisinde bir iş gününde yayınlanan ortalama yeni iş ilanı sayısında en çok artış yakalayan sektör yüzde 9’la eğitim oldu.

Eğitim sektörünü yüzde 6’yla elektrik – elektronik ve yüzde 4’le telekomünikasyon sektörleri izledi. Ayrıca dayanıklı tüketim ürünleri ve perakende sektörlerinde yayınlanan yeni iş ilanı sayıları 2018 ve 2019 yılı ilk yarısına göre artışlarına devam etti. Gıda ve tarım/ziraat sektörleri ise 2019’un ilk yarısına göre yayınlanan yeni iş ilanı sayısını artırdı.