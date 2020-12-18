  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İstihbaratın kalbini ele geçirmek istemişlerdi! FETÖ'cü eski emniyet müdürlerine ceza yağdı
Gündem

İstihbaratın kalbini ele geçirmek istemişlerdi! FETÖ'cü eski emniyet müdürlerine ceza yağdı

15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 14:04:00 - 2020-12-18 14:07:52
İstihbaratın kalbini ele geçirmek istemişlerdi! FETÖ'cü eski emniyet müdürlerine ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'ye, eski TEM Daire Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek'e, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın'a, yargılandıkları davada 15'er yıl hapis cezası verildi.

Ayrıntılar geliyor...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden savaş çığırtkanlığı yaptı! 'Bedelini ödeteceğiz'
Dünya

Biden savaş çığırtkanlığı yaptı! 'Bedelini ödeteceğiz'

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, ülkede 3 bakanlığa yönelik siber saldırıların ardından, yaptığı sert açıklamada, sorumlulara büyük bir b..
CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Aczmendi tarikatı lideri Müslim Gündüz’den yeniakit.com.tr’ye bomba açıklamalar

28 Şubat'ın gündemden düşmeyen isimlerinden Aczimendi lideri Müslim Gündüz, Mehmet Özmen’in hazırlayıp sunduğu “Ülke Gündemi” programı canlı..
ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!
Dünya

ABD Başkanlığı'nı kazanan Biden'dan bir ilk daha!

ABD Başkanı Donald Trump karşısında başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden, İçişleri Bakanlığı görevi için Debra Haaland'ı seçti. Senato'nu..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay