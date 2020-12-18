İstihbaratın kalbini ele geçirmek istemişlerdi! FETÖ'cü eski emniyet müdürlerine ceza yağdı
15 Temmuz'da İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski emniyet müdürleri Aktepe, Kırcılı, Gerçek ve Taşkın 15'er yıl hapse mahkum edildi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesinde İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmek isteyen eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'ye, eski TEM Daire Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Gerçek'e, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Lokman Kırcılı ve eski Emniyet Müdürü Zeki Taşkın'a, yargılandıkları davada 15'er yıl hapis cezası verildi.