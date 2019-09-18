İstihbaratı alan ekipler eli boş dönmedi
Şanlıurfa'da istihbarat üzerine güvenlik önlemlerini artıran güvenlik birimleri, PKK/PYD'li teröristi yakaladı. Terörist, jandarmaya götürüldü.18 Eylül 2019 Çarşamba 16:56
Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Suruç ilçesinde PYD/PKK'lı terörist yakalandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bir teröristin, Suriye'den yurda girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine, sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.
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