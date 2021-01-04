İstihbarat raporlarına yansıdı! Rusya büyük bir saldırıya geçebilir

Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı Valeriy Kondratyuk, 30 Aralık 2020 tarihinde yayımladığı makalede, Ukrayna için ana tehditleri değerlendirdi. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik stratejik hedeflerinin değişmediğini belirtilen Kondratyuk, işgal edilen Kırım’da yaşanan su sorunlarından dolayı Rus silahlı kuvvetlerinin, uydurma bir bahaneyi kullanarak, Kuzey Kırım Kanalı barajı üzerinde kontrol sağlamak amacıyla Herson bölgesine saldırabileceğini kaydetti.

Hedef su hatları olabilir

Makalede, işgalden önce Kırım’ın tatlı su ihtiyacının yüzde 85’nin Ukrayna ana karasından sağlandığı belirtilerek, “İşgalden önce Kırım’ın tatlı su ihtiyacının yüzde 85’i Ukrayna ana karasından sağlanıyordu. Bundan dolayı Rusya Silahlı Kuvvetleri uydurma bir bahane kullanarak Kuzey Kırım Kanalı barajının kontrolünü ele geçirmek amacıyla Herson bölgesine saldırabilir.” diye kaydedildi.

Saldırıyı engelleyen faktörler

Makaleye göre, Rusya’nın Ukrayna’ya karşı saldırı operasyonunu başlatmasını birkaç şey engelliyor; bunların arasında Moskova’nın Kovid-19 bahanesiyle Batı ile olan ilişkileri iyileştirme umudu, Ukrayna’nın siyasi alanında Rus yanlısı güçlerin artırma girişimleri yer alıyor.

'Büyük operasyon başlayabilir'

Makalede, “Analizimize göre, uzun vadede Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik faaliyetleri, yeni Ukrayna topraklarının ele geçirilmesi ile sonuçlanan büyük askeri operasyonuna dönüşebilir. Bu operasyona aşağıdaki sebepler yol açabilir: halkın dikkatinin Rusya’daki bir dizi iç sorundan başka yöne çekme ihtiyacı, geçici işgal altında bulunan Kırım’ın sosyo-ekonomik sorunlarını çözme ihtiyacı, önde gelen uluslararası ortaklarımızın (Ukrayna’nın ortakları) dikkatini yalnızca kendi iç sorunlarına odaklamasıdır.” şeklinde açıklama yapıldı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı