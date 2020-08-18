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Dünya İstihbarat askerinin itirafı olay oldu! Hafter'i sarsan gelişme
Dünya

İstihbarat askerinin itirafı olay oldu! Hafter'i sarsan gelişme

Libya'da darbeci Hafter'in elinde bulunan bölgelerde halk isyanlara başladı. Konuyla ilgili konuşan eski asker, Hafter'in Doğu Libya'da artık işinin zor olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 17:34:00 -
İstihbarat askerinin itirafı olay oldu! Hafter'i sarsan gelişme

Libya’da sessizlik devam ederken darbeci Hafter kanadında gerilim tırmanıyor. Hafter’e destek veren eski bir istihabarat askerinden çarpıcı bir itiraf geldi. Eski Hafter mensubu asker, ‘Hafter savaş yenilgisini kendisine yediremedi. Bu nedenle kendilerini eleştirenleri terör örgütü DAEŞ yanlısı diye cezalandırıyor’ dedi.

Eski istihbarat askeri Libya’da Hafter’in gücünü kaybettiğini ve bölge halkının darbeciden büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Hafter’in kendi bölgelerinde yaşayan halk üzerinde büyük baskı kurduğunu kaydeden eski asker, artık halkın asker gücü ile yönetilmek istemediğini belirtti.

Röportaj veren asker, Hafter’in bölge halkını zorla savaşa soktuğunu söyleyerek Bingazi’de büyük isyan olduğunu belirtti.

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