İstifası isteniyordu! Paşinyan'dan flaş karar

Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı hezimet yaşayan Ermenistan'da sular durulmuyor. Geçtiğimiz haftalarda ordunun istifasını istediği Başbakan Nikol Paşinyan, bu darbe girişimini kabul etmediğini söyleyip taraftarlarını sokağa davet etmişti. Ordu destekçileri ve Paşinyan taraftarları arasında arbede çıkmıştı.

Erken seçim kararı

Geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Paşinyan önderliğindeki 'Benim Adımım Partisi' üyesi Romanos Petrosyan, "Erken seçimlere hazırlanıyoruz. Erken seçim kararı ve tarihinin bugün veya yarın açıklanacağını düşünüyorum" demişti.

İstifası isteniyordu

Karabağ yenilgisinin ardından ülkesinde hedef olan Paşinyan, bir süredir istifaya davet ediliyordu. Ancak Başbakan her seferinde bunu kabul etmediğin, görevini sürdüreceğini açıklıyordu.Son olarak Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanlar bir bildiri yayımlayarak, Başbakan Paşinyan'ın başbakanlık görevini yerine getirmekte yetersiz kaldığını, dış politikadaki ciddi hataların Ermenistan'ı çöküşün eşiğine getirdiğini belirterek Paşinyan'ı istifaya davet etmişti.