İstifa sonrası 'ağır' savaş başladı! 'Tarih önünde hesap verecek'

Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu için ''Adaylığının dayatılmasına karşıyız, aryıca masada bize pusu kuruldu'' çıkışıyla dikkatleri üzerine çeken Yavuz Ağıralioğlu, İYİ Parti'den istifa etti.

Yavuz Ağıralioğlu, partisine sunduğu istifa dilekçesinde, "Gördüğüm lüzum üzerine İYİ Parti'den istifa ediyorum. Gereğinin yapılmazını arz ederim" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DEN AÇIKLAMA

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceği ve partiden istifa edeceği yönündeki haberler üzerine, şu açıklamayı yaptı;

“İstifa müessesi kişinin tek taraflı bir karar verme usulüdür. Böyle bir düşünce ve tutumun ifadesidir. Dolayısıyla Sayın Genel Başkanımızla bu kapsamda bir görüşme yapılması düşüncesi de anlam ve önemini yitirmiştir. Herhangi bir görüşme gerçekleşmeyecektir”

''TARİH ÖNÜNDE MUTLAKA HESAP VERECEK''

Kılıçdaroğlu'nun PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile TBMM'de yaptığı görüşmeye sıcak bakmayan İYİ Parti'de taşların yerinden oynamasına neden olurken Yavuz Ağıralioğlu'na savaş açıldı. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yavuz Ağıralioğlu'nu topa tuttu. Bahadır Erdem, paylaşımında ''Bu seçimde isimlerin önemi yok. Onun için hiç kimse kendini kandırmasın. Mazeret aramasın. Milleti aptal yerine koymasın. Her kim ki tek adam rejiminin değişmesi için çalışmaz ve hakka, hukuka, adalete aykırı, vatana, millete, insana zarar veren bu düzenin devamına en ufacık bir katkı sağlar, değirmenine su taşırsa hesabını tarih önünde bir gün muhakkak verir. Bu seçim iyilikle kötülüğün seçimi işte o kadar. Bu da böyle biline.'' ifadelerine yer verdi.

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"MASAYA DÖNÜŞTE EL KALDIRAN SENDİN ŞİMDİ NE OLDU?"

İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Türkler Başkanı, Genel İdare Kurulu ve Kurucular Kurulu Üyesi Rıdvan Uz, sosyal medya hesabı Twitter'da Yavuz Ağıralioğlu'nu hedef alırken şunları kaydetti;

"Sormam gereken soru şu; Yavuz Ağıralioğlu hatırlarsın sanırım. Divan da seninde olduğun ortamda altılı masaya tekrar dönülmemesi konusunda ben görüş bildirirken, sen masaya dönülmesi konusunda EL KALDIRAN'dın şimdi ne oldu?"

''SUSTU, SİNDİ, KORKTU''

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise Yavuz Ağıralioğlu'nu 'Sustu, sindi, korktu' ifadeleriyle tepki gösterdi. Lütfü Türkkan, Meral Akşener'e dayandırdığı paylaşımda "Adaleti kör, vicdanı sağır, kalbi taştan bu düzende; susanlardan olursam, sinenlerden olursam, korkanlardan olursam, milletim bana hakkını helal etmesin" ifadelerini kullandı.