İstifa kararı sonrası Ayşenur Arslan’ın dünyası yıkıldı! ‘Bir kale daha düştü’
CHP’ye yakın olan Ayşenur Arslan, FOX TV’den ayrılan algı uzmanı Fatih Portakal’ın kararına yıkıldı. Arslan istifayı, ‘bir kale daha düştü’ şeklinde yorumladı.
ABD merkezli FOX TV’den istifa eden Fatih Portakal için açıklamalar peş peşe geliyor.
Gündeme bir anda düşen istifa sonrası Portakal’ın yerine Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'e teklif götürüldüğü iddia edildi.
Yaptığı algı haberleriyle bilinen Fatih Portakal’ın ayrılığı sonrası FOX TV’den resmi açıklama geldi. Açıklamada, Fatih Portakal’ın istifası doğrulandı.
FOX TV’nin yapacağı hamle merak konusuyken, hükümeti hedef alan solak medyadan çeşitli açıklamalar geldi. Özellikle CHP’ye yakınlığı ile bilinen Ayşenur Arslan, Portakal’ın ayrılığı sonrası adeta yıkıldı.
Portakal’ın emeklilik kararını canlı yayında takipçilerine duyuran Ayşenur Arslan, ‘keşke bu açıklamayı yapmasaydı’ ifadelerini kullandı.
FOX TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk'e soru soran Ayşenur Arslan, Fatih Portakal’ın istifasını ‘bir kale daha düştü’ şeklinde yorumladı.