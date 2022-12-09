İstifa edip dönen kimdi? Akşener'e şirinlik yapan Uğur Poyraz duvara tosladı!
İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, TV 100 canlı yayınında geçmişi unutarak Meral Akşener'i güzelledi.
Yeniakit.com.tr
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 2018 yılında, milletvekili listelerinden rahatsız olanların tepkilerinin ardından istifa edeceğini duyurup, kurmaylarının sözde ikna çabaları üzerine istifadan vazgeçerek olağanüstü kurultay kararı aldığını unutan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İP Genel Başkanı'nı güzellemek isterken kendini rezil etti.
Poyraz, TV 100 canlı yayınında, "Meral Akşener aday olursa kazanacağımıza yüzde yüz eminim." dedi.
Meral Akşener'in, "Başbakan adayıyım." dediğini hatırlatan Poyraz, İP Genel Başkanı'nın sözünden dönmeyeceğini iddia ederek şöyle konuştu:
Sayın Genel Başkanımızın 'Başbakan adayıyım' kararını gözden geçirmesini çok isterim ama maalesef siyasette söylediklerinin arkasında durma ve sonuçlarının bedellerini ödeme gibi bir siyasi alışkanlığı var.