İstifa eden memur emekli sandığından nasıl emekli olur?

Çalışmadan emeklilik için en az 10 yıllık memuriyeti olanların istifa ettikten sonraki 6 ay içinde SGK'ya başvurması gerekiyor. Örneğin 18 yıl memurluk yapmış biri istifa ettikten sonra SGK'ya başvurarak kalan 2 yıllık süreyi isteğe bağlı ödeyip emekli sandığından emeklilik hakkı kazanabiliyor. Memurlar keseneklerini toplu veya aralıklı olarak 6 aydan daha uzun süre ödemezlerse, iştirakçilikleri sona eriyor. İsteğe bağlı ödemek isteyen memurların ödeyecekleri kesenek miktarı, memuriyetten ayrıldıkları zamanki kadrolarının karşılığı olan dereceye göre belirleniyor.

Dışarıdan nasıl memur emeklisi olunur?

İsteğe bağlı iştirak ve usul esasları olarak görülen sistem kanunda detaylı bir şekilde ifade edilmiştir. Buna göre isteğe bağlı iştirakçilik olarak katılmak isteyenler şu adımları takip etmelidir. Devlet memurluğundan herhangi bir gerekçe, ceza alma gibi durumlar ile çıkarılmamalıdır,

En az 10 yıllık hizmet süresinin bulunması gerekmektedir. İlgili sürenin de fiili olarak bir çalışma süresinin olması gerekmektedir. Başka bir deyişle fiili çalışma dışında yıpranma payı, ücretsiz izinle geçen süreler, askerlik, ücretsiz izin gibi süreler 10 yıllık hizmet süresi içine katılmamaktadır.

En az bu şekilde 10 yıl hizmet süresi olanların görevlerinden ayrılmalarında yani kendi gerekçeleri ile istifa etmeleri halinde 6 ay içerisinde SGK’ya dilekçe yazarak talepte bulunmaları gerekmektedir. İlgili süre içinde yapılmayan başvurular sonrasında kişilerin haktan yararlanma durumları olmamaktadır.

Sistemden yararlanmak için kişinin SGK’ya dışarıdan prim ödemesi yaptığı zaman zarfı boyunca herhangi bir işte çalışmaması gerekmektedir. Bu bakımdan işçi ya da esnaf gibi işlerde olmaması, prim ödemelerini tamamen kendisi yapması gerekmektedir.

Görevden ayrılarak işçi ya da esnaf olarak çalışan kimseler, 6 ay içerisinde başvuru yaptıklarında sistemden yararlanabilmektedirler. Ancak sisteme giriş yaptıkları süreden itibaren işlerinden ayrılmak zorundadırlar. Bu süreler, memurların ek göstergelerini belirleyen hak aylık dereceleri ya da kıdem aylıklarında uygulanmamaktadır ve bu süreler içinde de emekli ikramiyesi ödenmemektedir. Bu sistemin uygulanması için 5434’e tabii olunması gerekmektedir. 5510’a tabi olanlar için böyle bir hak bulunmamaktadır. Başka bir deyişle, memurlukla hizmet tamamlama işi için 5434’e tabi olunması gerekmekte, ilk defa 5510’a tabi olacak memurlar için hakkı kullanma imkânı bulunmamaktadır. 5510’a tabi memurlar için de istifa sonrasında emeklilik hakkı tanınmaktadır ancak sigortalılık durumları 4 B statüsünde sayılmaktadır.

17 yıllık bir memur görevden istifa ederse ne olur?

Bu bakımdan örneğin 17 yıllık bir memurun görevden istifa ile ayrılması sonucunda, ayrılma sonrasında 6 ayı geçirmeden SGK’ya yazılı olarak müracaat etmesi gerekmekte ve isteğe bağlı iştirak sisteminden yararlanması gerekmektedir. Bu bakımdan 25 yılın isteğe bağlı katılımcılığı SGK’ya başvuruda bulunarak bu yıldan sonra prim ödemeyi keserek sonlandırmak mümkündür. 25 yıl tamamlandıktan sonra prim ödemeye devam edilmesi halinde hizmet süresinin isteğe bağlı olarak arttırılması da mümkündür.

Ayrıca sosyal güvenlik sisteminde bulunan en az 15 yıl ve artı 61 yaşın doldurulması olarak da aylık bağlanma imkânı bulunmaktadır. Buna bağlı olarak da isteğe bağlı iştirakçilik sistemine hiç katılmayarak, 58 yaşın değil 3 yıl gecikmeli olarak 61 yaşın doldurulması halinde de aylık talebinde bulunmak mümkündür. İstifa edildikten sonra işçi ya da esnaf gibi zorunlu sisteme bağlı bir çalışma olması 3 yıl 6 ayı geçtiği durumda memur statüsünden emekli olunmamaktadır. Bu yüzden işçi ya da esnaf statüsünden emekli olunmaktadır.