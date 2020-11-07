İstifa eden Kosova lideri Lahey’de gözaltında
Hollanda’nın Lahey kentindeki Kosova Özel Savcılığı, hakkındaki iddianame nedeniyle önceki gün istifa eden Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi’nin Lahey’e getirilerek gözaltına alındığını açıkladı.
Kosova Özel Savcılığı, aralarında istifa eden Thaçi’nin de bulunduğu eski Meclis Başkanı Kadri Veseli, Kurtuluş Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından Recep Selimi ve eski Kosova Meclis Başkanı ve Kosova UÇK eski sözcüsü Yakup Krasniçi gibi üst düzey yetkililerin Lahey’deki tutukevine yerleştirildiklerini duyurdu.