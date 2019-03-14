İstifa eden işçiye ihbar tazminatı ödenmez

Soru: Sigorta başlangıcım 1.2.1993’dür. 4714 gün sigorta prim ödemem var. Üç yıldır çalıştığım işyerinden kendi isteğimle ayrılırsam ihbar ve kıdem tazminatı alabilir miyim? Selçuk M.

Cevap: İstifa eden işçinin kıdem tazminatı alma hakkı bulunmadığı gibi işten çıkmadan önce işverenine ihbar süresi vermemiş ise ihbar tazminatı ödemesi gerekir. Ancak 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olup toplamda en az 3600 gün primi bulunan işçiler, işten ayrılmadan önce SGK’ya yazılı dilekçeyle müracaatta bulunarak, emeklilik için yaş dışında kalan diğer şartları sağladığına dair yazı yani kıdem tazminatı alır yazısı alarak işverene yazıyı verdikten sonra işten ayrılarak kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ancak her hal ve şartta, işten kendi isteği ile ayrılan işçinin ihbar tazminatı hakkı bulunmaz.