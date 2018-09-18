İstifa eden Enver Yılmaz'ın yerine atanan isim açıklandı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın bugün itibariyle görevinden istifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"5393 sayılı Belediye Kanununun 45. maddesinin 6. fıkrasında yer alan 'Belediye başkanı veya başkan vekili seçilinceye kadar belediye başkanlığı görevi, meclis birinci başkan vekili, bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda vali tarafından görevlendirilecek bir kamu görevlisi tarafından yürütülür' hükmü uyarınca, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı seçilinceye kadar Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi, Büyükşehir Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili olan Altınordu Belediye Başkanı Sayın Engin Tekintaş tarafından yürütülecektir."