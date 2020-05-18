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İstifa eden Cihat Yaycı'dan ilk açıklama

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Tümamiral Cihat Yaycı'nın istifasıyla ilgili açıklamada bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:54:00 - 2020-05-18 13:59:36
İstifa eden Cihat Yaycı'dan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden alınıp Genelkurmay Başkanlığı emrine verilen Tümamiral Cihat Yaycı, istifa etti.

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, Cihat Yaycı'nın istifasıyla ilgili açıklama yaptı.

"Cihat Yaycı’nın istifa haberi doğrudur. Kendisiyle konuştum." diyen Metiner, Cihat Yaycı'nın şu ifadeleri kullandığını duyurdu:

“İstifam asla Cumhurbaşkanımıza tepki değildir. Ona olan sadakatim ömrüm boyunca devam edecektir. Muhalefetin benim üzerimden Cumhurbaşkanımıza söz söylemesinden rahatsızım."

İşte Metiner'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

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