İstifa eden Buket Aydın'ın yerine gelen isim belli oldu

Görevinden istifa eden Kanal D Ana Haber Bülteni sunucusu Buket Aydın’ın yerine CNN Türk'te görev yapan Deniz Bayramoğlu’nun getirileceği belirtildi.

Medyaradar'da yer alan habere göre Buket Aydın'ın yerine Kanal D Ana Haber bültenini CNN Türk'te görev yapan Deniz Bayramoğlu sunacak.

Medya grubunun konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Değerli Çalışma Arkadaşlarımız,



Kanal D Ana Haber Bülteni Spikeri ve Kanal D Haber Başkanı Sn. Buket Aydın ile Kurumumuzun yolları bugün(09.05.2020) itibari ile ayrılmıştır. 11.05.2020 tarihi itibari ile Kanal D Ana Haber ekran yüzü olarak Sn. Deniz Bayramoğlu atanmıştır.



Sn. Buket Aydın’a görev yaptığı dönem süresince kurumumuza vermiş olduğu emek ve sağlamış olduğu katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletir, Sn. Deniz Bayramoğlu’na yeni görevinde başarılar dileriz.

Saygılarımızla."