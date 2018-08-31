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İstifa depremiyle sarsılan Meral Akşener'den açıklama

İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker'in İYİ Parti'den istifa etmesinin ardından Meral Akşener'den açıklama gecikmedi. Akşener, "Milletvekilliğinden de istifa etmeli" dedi.

31 Ağustos 2018 Cuma 20:52
İstifa depremiyle sarsılan Meral Akşener'den açıklama

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Fatih Mehmet Şeker partisinden istifa etti. Şeker'in istifa kararı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Hiçbir gerekçe göstermeden istifa ediyorsa, milletvekilliğinden de istifa etmeli." dedi.

İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

İYİ Parti İstanbul Milletvekili ve önceki dönem Genel Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Şeker, partisinden istifa etti. İstifa dilekçesini Yargıtay'a gönderen Şeker, herhangi bir gerekçe göstermedi.

"MİLLETVEKİLLİĞİNDEN DE İSTİFA ETMELİ"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Şeker'in istifasında herhangi bir gerekçe göstermediğini belirterek tepki gösterdi. Akşener, "Fatih Mehmet Bey'i ilkeli bir arkadaş olarak biliriz. Partisinden istifa ettiğine göre milletvekilliğinden de istifa etmeli. İlkeli olmak bunu gerektirir" dedi.

Fatih Mehmet Şeker'in istifasıyla birlikte, İYİ Parti'nin meclisteki sandalye sayısı 40'a düştü.

Haber Tarihi: 31 Ağustos 2018 Cuma 20:52
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