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Siyaset İstifa dalgası: DEVA Partisi'nden kaçan kaçana!
Siyaset

İstifa dalgası: DEVA Partisi'nden kaçan kaçana!

Yeniakit Publisher
2024-05-01 10:04:00 -
İstifa dalgası: DEVA Partisi'nden kaçan kaçana!

DEVA Partisi'nin Hakkari Kurucu İl Başkanı İbrahim Piruzbeyoğlu, görevinden ve partisinden istifasını sundu.

DEVA Partisi'nin Hakkari Kurucu İl Başkanı İbrahim Piruzbeyoğlu, görevinden ve partisinden istifasını sundu.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Hakkari Kurucu İl Başkanı İbrahim Piruzbeyoğlu, iş yoğunluğundan dolayı 3 yıldır yürüttüğü görevinden ve partisinden ayrıldığını açıkladı.

İstifasının gerekçesini yazılı açıklamayla kamuoyuna duyuran İbrahim Piruzbeyoğlu, "Kişisel işlerimdeki yoğunluk nedeniyle Demokrasi ve Atılım Partisi'nde yürütmekte olduğum çalışmalarımı sürdürme olanağım kalmamıştır. Bu nedenle DEVA Partisi Hakkari İl Başkanlığından ve üyelikten istifa etmiş bulunuyorum. Hiçbir kişisel kırgınlık veya farklı anlam taşımayan bu istifamın kamuoyu tarafından nesnel bir şekilde değerlendirileceğini umuyorum" ifadelerini kullandı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve parti yöneticilerine teşekkür eden Piruzbeyoğlu, "Şahsıma teveccüh Hakkari İl Başkanlığı görevini layıkıyla gören Genel Başkan Sayın Ali Babacan'a; DEVA Partisi Genel Merkez yöneticilerine; DEVA Partisi Kurucu Kurulu Üyesi kardeşim Rojhat Ölmez'e; bugüne kadar birlikte yürüdüğüm DEVA Partisi Hakkari il ve ilçe teşkilatları üyelerine, emekçilerine; Hakkari'de DEVA Partisi'ne gönül vermiş olan halkımıza bir kez daha en derin şükranlarımı sunuyorum" dedi.
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