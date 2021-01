İSTİB’den israfı önleme çağrısı

Gıdadan sanayiye her türlü üretimde kullanılan su kaynaklarının boyutunun inanılmaz olduğunu belirten Kopuz, “Aslında çöpe attığımız her gıda parçası, tonlarca suyun boşa harcanmış olması anlamına geliyor. Dünyamız, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı ve kirlenme gibi geleceğimizi tehdit eden sorunlarla yüz yüze. Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla gıda israfını önlemeliyiz” ifadelerini kullandı. Her yıl gıda ihracatına yakın miktarda gıdanın israf edildiğini aktaran Kopuz, bu korkunç israfın yan etkilerinin daha da tehlikeli olduğuna dikkati çekti. Türkiye’deki atıkların 14,5 milyon tonunun gıda olduğunun tahmin edildiğini bildiren Kopuz, şunları kaydetti: “Bu da 18 milyar dolarlık gıda ihracatımıza yakın bir değeri çöpe atıyoruz demek. Ancak ne yazık ki bu sadece sorunun bir yönü... Yani aslında bu israfın yan etkilerini hesapladığımızda durumun vahameti artıyor. Çöpe atılan gıdaların üretilmesi için kullanılan su, elektrik, akaryakıt ve emek de çöpe gidiyor. Gıda israfı demek, ülkemizin doğal kaynaklarının iflası demek… Su, stratejik bir kaynaktır ve içinde bulunduğumuz yüzyılda ülkelerin kaderini belirleyecek değerde olduğu tartışılmaz. Türkiye’nin enerjide, suda, gıdada, meyve-sebzede yaptığı israfın çarpıcı boyutlarını ortaya koyan araştırmalar, günde yaklaşık 2 milyon 500 bin metreküp suyu boşa harcadığımızı gözler önüne seriyor. Bu miktar, İstanbul’un bir günlük su kullanımına eşit… Yani bu israf ile İstanbul’un tüm barajlarından bir yılda çekilen suyu tabiri caizse çöpe atıyoruz.”

“Ekmek için en çok su harcanıyor”

Hem yağışları hem de kullanılan su miktarını göz önünde bulundurarak suyun nerede, nasıl kullanıldığını ortaya koyan su ayak izi miktarlarına da dikkati çeken Kopuz, şunları kaydetti: “Tarım ve Orman Bakanlığının da katkısıyla yapılan araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’nin toplam su ayak izinin yüzde 89’unu tarım sektörü oluşturuyor. Tarımın su ayak izinin ise yüzde 92’si bitkisel üretimden, yüzde 8’i otlatmadan kaynaklanıyor. Bitkisel üretimin su ayak izine bakıldığında, en büyük payın yüzde 38 ile tahıllara ait olduğu görülmektedir. Yani en çok israf ettiğimiz ekmek için en çok su harcanıyor. Bu rakamlar açık olarak gösteriyor ki ülkemizin su kaynaklarının tamamına yakınını gıda üretimi için kullanıyoruz. Gıdayı israf ederken bir kere daha değil, bin kere daha düşünmemiz için bu yeterli bir nedendir.”