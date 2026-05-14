CHP Kurultayı’nda aile boyu delege skandalı: Barış Yarkadaş öyle şeyler anlattı ki?

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, katıldığı televizyon programında ana muhalefet partisinde infial yaratacak belgeler paylaştı. Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın kurultay delegesi listesini tek tek deşifre eden Yarkadaş, delege yapısının liyakatten uzak, tamamen şahsi ve ticari ilişkilere dayalı bir ağ ile kurulduğunu iddia etti.

"Annesi, Oğlu ve Berberi Listede"

Yarkadaş, canlı yayında isimleri tek tek sıralayarak, Özkan Yalım’ın birinci derece yakınlarını delege listesine yazdığını belirtti. Özellikle "berber" detayı üzerinde duran Yarkadaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın, Özkan Yalım annesini ve oğlunu delege yapmış. İş bununla da kalmamış; berberini de listeye eklemiş. Bu berber aynı zamanda Sayın Yalım’ın kiracısı. Şimdi elinizi vicdanınıza koyun; mülk sahibinin dışına bir yere oy verebilir mi? Veremez kardeşim, verdiği an evden atılır."

Belediye Üzerinden Baskı İddiası

Listenin sadece aile ve esnaf çevresiyle sınırlı olmadığını vurgulayan Yarkadaş, belediye personeli ve yakınlarının da bu "sadakat ağına" dahil edildiğini savundu. Yarkadaş’ın deşifre ettiği diğer isimler ve iddialar ise şöyle:

İbrahim Bey: Kızı belediye çalışanı olduğu için görevden atılma korkusuyla hareket ediyor.

Kızı belediye çalışanı olduğu için görevden atılma korkusuyla hareket ediyor. Kadir Bey (25 Nolu Delege): Oğlu belediyede istihdam ediliyor.

Oğlu belediyede istihdam ediliyor. Erdal Bey: Belediye başkan yardımcısının kardeşi olarak listede.

Belediye başkan yardımcısının kardeşi olarak listede. Orhan Bey (34 Nolu Delege): Kızı belediyede Özkan Yalım’dan talimat alan bir personel.

"Sistemli Bir Yapı Oluşturulmuş"

Programda kendisine yöneltilen "Diğer delegeler de mi bu durumda?" sorusuna sert bir yanıt veren Yarkadaş, "Abi hepsi böyle. Uşak Belediyesi’nde Özkan Yalım’dan doğrudan talimat alan bir yapı kurulmuş. Bu durum kurultay iradesini sakatlamaktadır," dedi. CHP içerisindeki bu "şaibeli delege" tartışmalarının, parti yönetiminin demokratik meşruiyeti üzerinde ciddi bir gölge oluşturduğu yorumları yapılıyor.