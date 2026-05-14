CHP’li Enginyurt, Kütahyalı’nın alınmasını böyle yorumladı! “Rasim bir tek kendi geleceğini görememiş”

Rasim Ozan Kütahyalı’nın gözaltına alınması, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt’u sevindirdi. Sosyal medya hesabından Kütahyalı’nın gözaltına alınmasını yorumlayan Enginyurt; “Astrolog Rasim her gün liste yayınlıyor, kimin alınacağını söylüyordu. Rasim bir tek kendi geleceğini görememiş” diye yazdı.

2 MİLYAR DOLAR SUÇ GELİRİ!

Rasim Ozan Kütahyalı yasadışı bahis operasyonu kapsamında bu sabah gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Özellikle Ahmet Çakar ve bazı futbolcuların gözaltına alındığı yasadışı bahis operasyonları kapsamında medyada soğukkanlı şekilde yorumlar yapan Kütahyalı’nın aynı suçlamayla gözaltına alınması kamuoyunda şaşkınlığa neden oldu. Kütahyalı’nın yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik 21 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyon kapsamında gözaltına alındığı bildirildi. Öte yandan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Adana merkezli 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ve kara para aklama şebekesinin çökertildiğini, operasyonda 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç gelirinin saptandığını açıkladı.