Gıda
Hızlı tüketim alışkanlıkları değişti! Zirvede hamburger ve çikolata var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hızlı tüketim alışkanlıkları değişti! Zirvede hamburger ve çikolata var

Türkiye’de hızlı ticaret hacmi geçen yıl 388,7 milyar liraya ulaştı. Tüketiciler en çok hamburger, çikolata, gofret ve bisküvi sipariş ederken, sektörün yarısından fazlası İstanbul’dan gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı’nın ‘Türkiye’de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025’ verilerine göre hızlı ticaret sektörü büyümesini sürdürüyor. Anında ve randevulu teslimatları kapsayan hızlı ticaret hacmi, 2025 yılı itibarıyla yüzde 55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı. Sektörün e-ticaret içindeki payı yüzde 8,5’e yükselirken, büyümede özellikle yemek ve gıda kategorileri öne çıktı. Tüketicilerin en çok tercih ettiği ürünler arasında hamburger ilk sırada yer alırken, pizza, tavuk döner ve lahmacun gibi ürünler de yoğun talep gördü. Gıda tarafında ise çikolata, gofret ve bisküvi en çok sipariş edilen ürünler oldu.

Türkiye'de, anında ve randevulu teslimatların genellikle motokuryeler tarafından yapıldığı hızlı ticaret hacmi, geçen yıl 388,7 milyar liraya ulaşırken, hamburger, çikolata, gofret ve bisküvi en çok sipariş edilen ürünlerden oldu. Ticaret Bakanlığının e-ticaret alanında yaşanan gelişmelere yer verdiği "Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025"e göre e-ticaret ekosisteminde yaşanan gelişmeler tüketicilerin hız, erişilebilirlik, esneklik ve ürün çeşitliliği yönündeki beklentilerini her geçen gün artırıyor. Bu kapsamda, teslimatın genellikle motokuryelerce gerçekleştirildiği hızlı ticaret, sipariş verilen ürünlerin çok kısa sürede tüketiciye ulaştırılmasıyla, sıkça tercih edilen e-ticaret modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Söz konusu alan, karanlık mağazalar (sadece çevrim içi siparişlerin hazırlanıp, dağıtıma çıkarıldığı küçük depo benzeri merkezler), yerel işbirlikleri ve gelişmiş lojistik altyapıyla özellikle gıda, süpermarket ve yemek sektörlerinde güçlü bir büyüme gösteriyor.

HIZLI TİCARETİN E-TİCARET İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 8,5 OLDU Bu doğrultuda, 2025 yılı itibarıyla anında ve randevulu teslimatları kapsayan hızlı ticaret hacmi, bir önceki yıla göre yüzde 55,6 artışla 388,7 milyar liraya ulaştı. Hacmin 2019-2025 yıllarında yıllık bileşik büyüme oranı, yüzde 138,7 oldu. Bu ticaretin, e-ticaret hacmi içindeki payı ise 2019 yılında yüzde 1,6 iken, geçen yıl yüzde 8,5'e yükseldi.

YEMEK SEKTÖRÜ YÜZDE 69,5’LİK PAYLA HIZLI TİCARETTE ÖNE ÇIKTI Söz konusu ticaret hacminin büyük kısmını, yemek sektörü ile gıda ve süpermarket sektörleri oluşturdu. Buna göre, yemek sektörü geçen yıl yüzde 69,5'lik payla hızlı ticarette öne çıkarken, gıda ve süpermarketin hacmi yüzde 30,5 seviyesinde gerçekleşti. Bu kapsamda, tüketiciler geçen yıl hızlı ticarette gıda ve süpermarket kategorisinde en çok 4,64 milyar lirayla çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünleri sipariş etti. Bunu, 3,96 milyar lirayla temizlik ve ev bakım ürünleri, 3,46 milyar lirayla piliç, tavuk ve hindi ürünleri izledi. Köfte ve işlenmiş et 3,43 milyar lirayla, süt 3,01 milyar lirayla, pet şişe su ise 2,88 milyar lirayla tüketicilerin hızlı ticarette en çok satın aldığı diğer ürünlerden oldu.

PİZZA, TAVUK DÖNER VE LAHMACUN DA HIZLI TİCARETTE TALEP GÖRDÜ Yoğun yaşam temposunun, vatandaşların yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmesi de rakamlara yansıdı. Tüketicilerin, geçen yıl hızlı ticarette yemek kategorisinde en çok satın aldığı ürün, 26,74 milyar lirayla hamburger oldu. Bunu sırasıyla 17,03 milyar lirayla pizza, 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla lahmacun izledi. Izgara köfte ve et yemeği 5,08 milyar lirayla, çiğ köfte 4,18 milyar lirayla, tost ve sandviç ise 3,9 milyar lirayla tüketicilerin söz konusu kategoride en çok tercih ettiği diğer ürünler arasında yerini aldı.

HIZLI TİCARETİN KALBİ İSTANBUL’DA ATTI Hızlı ticaretin işlem hacmi ve sayısının önemli bir bölümü ise büyükşehirlerde toplandı. Bu kapsamda, geçen yıl İstanbul, hızlı ticaret hacminin yüzde 55,4'ünü, ürün sayısının ise 57,7'sini oluşturdu. Bu ili, yüzde 8,1'lik işlem hacmi ve yüzde 7,4'lük ürün sayısıyla Ankara, yüzde 7'lik işlem hacmi ve yüzde 6,6'lık ürün sayısıyla İzmir takip etti. Bursa, hızlı ticaret hacminin yüzde 3,7'sini, Antalya yüzde 3'ünü, Kocaeli ise yüzde 2'sini oluşturdu.

