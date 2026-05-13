Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Türkiye'den Suudi Arabistan'a müjde gibi haber

TBMM Dışişleri Komisyonu, Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yenilenebilir enerji santrali projelerine ilişkin hükümetlerarası anlaşmayı kabul ederek Sivas ve Karaman'da toplam 2 bin megavat güneş enerjisi santrali kurulmasının önünü açtı. Tamamı dış finansmanla Suudi şirketlerince geliştirilecek projelerle 30 yıl boyunca üretilen enerji Elektrik Üretim AŞ tarafından satın alınacak ve süre sonunda santraller bedelsiz devralınacak.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan kanun tekliflerine ilişkin bilgi verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Kulaklıkaya, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'ne dair yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Şubat 2026 tarihinde Suudi Arabistan ziyaretinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında yenilenebilir enerji santrallerine ilişkin hükümetler arası anlaşma imzalandığını anımsattı.

 

Anlaşmayla Türkiye'de toplam 5 bin megavat kurulu güce ulaşacak güneş ve rüzgar enerjisi projelerinin Suudi Arabistan Krallığı şirketlerince geliştirilmesinin kararlaştırıldığını belirten Kulaklıkaya, şunları kaydetti:

"İlk aşamada Sivas ve Karaman'da olmak üzere her biri bin megavat elektrik kapasitesinde kurulu güce sahip toplam 2 bin megavat güneş enerjisi santrallerinin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Tamamı dış finansman yoluyla gerçekleştirilecek projeler doğrudan yabancı yatırım niteliği taşımakta olup uluslararası finans kuruluşları tarafından da desteklenecektir. İnşa edilecek santrallerden üretilecek elektrik enerjisi 30 yıl süreyle Elektrik Üretim AŞ tarafından satın alınacak, santraller için tahsis edilen alanların mülkiyeti Elektrik Üretim AŞ'de kalacak ve otuz yıllık sürenin sonunda Elektrik Üretim AŞ'nin santralleri bilabedel devralma hakkına sahip olacaktır.

İmzalanan hükümetler arası anlaşma yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji arz güvenliğinin güçlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması, 2035 yılına kadar 120 bin megavat güneş ve rüzgar kurulu gücüne ulaşma hedefi ve 2053 net sıfır emisyon hedefi ile On İkinci Kalkınma Planı'nda yer alan politika önceliklerine ulaşılması bakımından önemli bir adım niteliğindedir."

 

Kabul edilen kanun teklifleri

Komisyonda uluslararası anlaşmaların onaylanmasının uygun bulunmasına dair 4 kanun teklifi kabul edildi.

- "İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/1634 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma İş Birliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/3615 esas numaralı Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/3661 esas numaralı Uluslararası Bakır Çalışma Grubu Çalışma Şartnamesi ile Şartnamede 1992 ve 2005 Yıllarında Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

- "İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş'un 2/3662 esas numaralı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23