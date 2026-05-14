Lionel Messi durdurulamıyor
MLS'in 13. haftasında Lionel Messi'nin yıldızlaştığı maçta Inter Miami deplasmanda FC Cincinnati'yi 5-3'lük skorla mağlup etti.
Amerikan Futbol Ligi'nin (MLS) 13. haftasında oynanan maçta FC Cincinnati ile Inter Miami mücadele etti.
Lionel Messi önderliğindeki Inter Miami deplasmanda FC Cincinnati'yi 5-3 yenerek üst üste 2. galibiyetini elde etti.
Inter Miami'de 24 ile 55. dakikalarda Lionel Messi, 79'da Mateo Silvetti, 84'te German Berterame ve 89'da kendi kalesine Roman Celentano attı. Lionel Messi attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak geceye damgasını vurdu.
Cincinnati'nin golleri ise 41'de penaltıdan Ahoueke Denkey, 49'da Pavel Bucha ve 64'te Evander'den geldi. Inter Miami bu galibiyetle puanını 25 yaptı ve MLS Doğu Konferansı 2. sırasında yer aldı, aynı konferansta yer alan FC Cincinnati ise 16 puanla 8. sırada bulunuyor.
