Abdi ‘FETÖ’nün sesi’ne konuştu: İmralı'da Öcalan ile görüşmeye hazırlanıyoruz!

29 Ocak’ta Suriye yönetimiyle imzalanan entegrasyon anlaşmasının ardından Türkiye ile ilişkilerde yeni bir safhaya işaret eden Abdi, “Türk hükümetinden resmi bir davet aldınız mı?” sorusuna, “Bu tür planların hazırlık aşamasında olduğunu söyleyebiliriz” yanıtını verdi. Abdi, olası bir Ankara ziyareti gerçekleşmesi durumunda, İmralı’da tutuklu bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile bir görüşmenin de olabileceğini doğruladı. Abdi, ocak ayındaki çatışmalardan önce Öcalan’dan mektuplar aldıklarını da sözlerine ekledi.

SDG FESHEDİLMEDİ

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile yürütülen müzakerelerin detaylarını paylaşan Abdi, SDG’nin feshedilmediğini, Suriye ordusuna entegre edilen 4 tugaydan oluşan SDG militanlarını yine SDG’nin yönettiğini açıkladı.

Bölgedeki çocukların ve ailelerin en büyük endişesi olan eğitim ve diploma krizi hakkında da konuşan Abdi, Şam ile nihai bir anlaşmaya vardıklarını söyledi. Buna göre, Özerk Yönetim müfredatıyla eğitim gören öğrencilerin diplomaları Suriye devleti tarafından resmen tanınacak. Kürt çoğunluklu bölgelerde eğitimin Kürtçe olması şartıyla ulusal müfredata geçiş için ortak komiteler kurulacak.

YAPTIKLARI HATALARI ANLATTI

Abdi, Şam ile yürütülen süreçte geçmişte hatalar yapıldığını kabul ederek dikkat çekici bir özeleştiride bulundu. Rakka ve Deyrezor gibi Arap çoğunluklu bölgelerin entegrasyonu konusunda daha erken adım atılabileceğini belirten Abdi, “Bizim hatamız orta yol aramamaktı. Yeterince esnek davranmadık. Kontrolümüzdeki alanın tamamının bir bütün olarak ele alınmasını talep ettik ama bunu başaramadık” dedi.

TRUMP’A: BİZ HİÇ BİR KİMSENİN PARALI ASKER OLMADIK

ABD askerlerinin çekilmesinin ardından Washington ile iletişimin sürdüğünü belirten Abdi, Pentagon’un artık doğrudan SDG’ye değil, “Suriye ordusuyla entegre güçlere” fon sağlamasının tartışıldığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kürtler hakkındaki ifadelerine de değinen Abdi, gönderilen milyarlarca dolar para ve binlerce tır silahı unutarak “Biz hiçbir zaman paralı asker olmadık” dedi.