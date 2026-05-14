Ömer Çelik’ten Mescid-i Aksa'ya saygısızlığa tepki: Lanetliyoruz!

AK Parti'li Ömer Çelik, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Netanyahu hükümetinin Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Camiler ve kiliseler bu barbarca uygulamalarla hedef alınıyor. Mescid-i Aksa’ya yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.