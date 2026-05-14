Uçkur düşkünü Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanıp görevden alınan ve itirafçı olarak ifade veren uçkur düşkünü eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Uşak Belediyesi'ne yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında Özkan Yalım, 30 Mart’ta tutuklandı. İçişleri Bakanlığı tarafından Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım, itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlandı. İstanbul'da tutuklu bulunan Yalım, dün akşam saatlerinde Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.