ABD’ye boyun eğmeyeceğiz! BAE açıklarında gerilim: Gemiye el konuldu

Birleşik Krallık Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO), Füceyre’nin 38 deniz mili kuzeydoğusunda bir gemiye müdahale edildiğine dair ihbar aldıklarını duyurdu. Yapılan açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce ele geçirilen geminin rotasının İran kara sularına doğru çevrildiği aktarıldı.

İran'dan "Hürmüz Boğazı" ve "İş Birliği" mesajı

Olayın yaşandığı süreçte İranlı yetkililerden de dikkat çekici açıklamalar geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas ARAKÇİ, Hürmüz Boğazı’nın ticari gemilere açık olduğunu ifade ederken, gemilerin geçiş sırasında İran deniz kuvvetleriyle iş birliği yapması gerektiği şartını hatırlattı.

Öte yandan İranlı yetkili Alaeddin BOROUJERDİ, İran İslam Cumhuriyeti'nin Hürmüz Boğazı konusundaki kazanımlarından asla vazgeçmeyeceğini vurguladı. Nükleer zenginleştirme konusunda herhangi bir müzakereye girmeyeceklerini belirten BOROUJERDİ, İran haber ajansı ISNA’ya yaptığı açıklamada mevcut ateşkesi "kırılgan ve güvenilmez" olarak nitelendirdi.

"ABD’ye boyun eğmeyeceğiz"

BOROUJERDİ, Tahran’ın taleplerinden geri adım atmayacağını ve hiçbir şekilde ABD’nin görüşlerine boyun eğmeyeceklerini söyledi. Bölgedeki çatışmaların her an yeniden başlama ihtimalinin bulunduğunu belirten yetkili, stratejik noktalardaki kararlılıklarının süreceği mesajını verdi.

Hürmüz Boğazı ve çevresinde yaşanan bu hareketlilik, küresel enerji güvenliği ve deniz ticareti açısından endişeyle takip ediliyor.