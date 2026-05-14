ABD'yi alarma geçiren istihbarat raporu sızdı! Dört cephede ilerliyor

Washington kulislerini ayağa kaldıran gizli değerlendirme raporu, ABD’nin Orta Doğu’da saplandığı İran krizinin, Çin ve Rusya ittifakı için devasa bir "stratejik fırsat alanı" haline geldiğini savunuyor. ABD Genelkurmay Başkanlığı için hazırlanan analizde, Pekin’in krizi sessizce avantaja çevirdiği, İran’a olan askeri ve siyasi desteğiyle bilinen Rusya’nın ise bu süreci ABD mühimmatını tüketmek için körüklediği belirtiliyor. Pentagon içinde "Küresel güç dengesi mi kayıyor?" sorusunun yüksek sesle sorulmasına neden olan rapor, Trump’ın Çin lideri Şi Cinping ile bir araya geldiği dakikalarda sızarak diplomatik temasları adeta sabote etti.

DÖRT CEPHEDE SESSİZ İSTİLA

Sızan belgede Çin’in hamleleri, modern güç unsurlarını tanımlayan DIME (Diplomatik, Enformasyonel, Askeri, Ekonomik) çerçevesiyle ele alınıyor. İşte raporun satır başları:

İran’ın füze ve İHA misillemeleri karşısında Amerikan sistemlerinin yetersiz kaldığını gören Körfez ülkeleri, güvenlik bağımlılıklarını Çin’e kaydırmaya başladı. Pekin, bölgeye silah satışını artırarak ABD müttefiklerini kendi safına çekiyor.

Çin, İran savaşını ABD’nin savunma doktrinlerini, mühimmat tüketim hızını ve operasyonel açıklarını test ettiği bir ‘laboratuvar’ olarak kullanıyor.

ABD’nin harcadığı Patriot ve Tomahawk füzeleri, Amerikan stoklarında kritik bir boşluk yarattı. Bu durumun, olası bir Tayvan çatışmasında ABD’yi savunmasız bırakabileceği öne sürülüyor.

Hürmüz Boğazı’nın kapanmasıyla dünyada baş gösteren enerji krizini fırsata çeviren Çin, enerji açığı yaşayan ülkelere teknoloji ve lojistik destek sunarak kendisini yeni "kriz çözüm merkezi" olarak konumlandırıyor.

Moskova’nın İran’a sağladığı ileri teknoloji savunma sistemleri ve istihbarat desteği, ABD’nin operasyonel maliyetini artırırken, Amerikan ordusunun bölgedeki hareket kabiliyetini kısıtlıyor.

WASHİNGTON VE PEKİN’DEN KARŞILIKLI ATIŞMALAR

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, raporun oluşturduğu panik havasını dağıtmaya çalışarak, ‘ABD’nin askeri üstünlüğü tartışmasızdır’ açıklamasını yapsa da Beyaz Saray’daki endişe gizlenemiyor. Çin tarafı ise iddiaları sert bir dille reddetti. Çin’in Washington Büyükelçiliği, Pekin’in amacının krizleri tırmandırmak değil barışı teşvik etmek olduğunu savunarak raporu "yanıltıcı bir algı operasyonu" olarak nitelendirdi.