Yemekleri 2. kez ısıtınca bakın neler oluyor? Yanlış saklama ve ısıtma işlemlerinin mikrobiyolojik riskleri...
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Yemekleri 2. kez ısıtınca bakın neler oluyor? Yanlış saklama ve ısıtma işlemlerinin mikrobiyolojik riskleri...

İkinci kez ısıtıldığında yemeklerimizin bazıları maalesef zehir oluyor...

Yemekleri önceden hazırlayıp saklamak zaman kazandırsa da, bazı gıdalar ikinci kez ısıyla buluştuğunda adeta zehre dönüşüyor. Uzmanlar; yanlış saklama ve ısıtma işlemlerinin mikrobiyolojik riskleri artırdığı, basit bir öğünün ciddi sindirim sorunlarına yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Günlük hayatta yemekleri önceden hazırlayıp sonradan ısıtma alışkanlığı, yanlış saklama koşullarıyla birleşince sağlık risklerini tetikliyor.

Pirinçte risk pişirmeden ziyade sonrasında başlıyor; oda sıcaklığında bekleyen pirinçte bakteriler hızla çoğalarak ısıya dayanıklı toksinler üretiyor.

Pirinçte oluşan bakteriyel toksinler ısıya karşı dirençli olduğu için mikrodalgada yeniden ısıtmak riski ortadan kaldırmaya yetmiyor.

Yeniden ısıtılan yumurtanın protein yapısı değişerek hem kıvamı bozuluyor hem de besin değeri açısından istenmeyen sonuçlar doğuruyor.

Isıtılan yumurtada oluşan kükürt bileşikleri, sindirim zorlukları ve ciddi mide rahatsızlıklarıyla ilişkilendiriliyor. Ispanakta Nitrat Dönüşümü Ispanak gibi yapraklı sebzeler ısıtıldığında içindeki doğal nitratlar, sağlık açısından riskli olan nitrite ve nitrosamin bileşiklerine dönüşebiliyor. Uzmanlar, bu besinlerin tüketileceği kadar pişirilmesini ve oda sıcaklığında uzun süre bekletilmemesini öneriyor.

