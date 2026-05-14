Dünyada gıdada kendi kendine yeten tek bir ülke var! Tahmin etmek imkansız

Nature Food’da yayımlanan 2025 tarihli araştırma, küresel gıda güvenliği konusunda dikkat çekici bir tablo ortaya koydu. Araştırmaya göre, uluslararası gıda ticaretinin tamamen durması halinde nüfusunu hiçbir ithalata ihtiyaç duymadan besleyebilecek tek ülke Guyana oldu.

186 ülkenin yedi temel gıda kategorisindeki üretim kapasitesini inceleyen çalışmada, Guyana’nın tahıl, sebze, meyve, et ve süt proteinleri, yağlar ile şeker dahil tüm kategorilerde tam yeterlilik sağlayabildiği belirtildi.

Araştırmada Çin ve Vietnam ise yedi kategorinin altısında yeterli üretim sağlayarak tam bağımsızlığa en çok yaklaşan ülkeler olarak öne çıktı.

Bununla birlikte ülkelerin yüzde 15’inden daha azının yedi kategorinin en az beşinde kendine yeterli olduğu tespit edildi.

Katar, Irak ve Afganistan dahil altı ülkenin ise hiçbir kategoride yeterlilik seviyesine ulaşamadığı aktarıldı.

Araştırmada incelenen temel kategoriler şu şekilde sıralandı:

Tahıllar

Sebzeler

Meyveler

Et ve süt proteinleri

Yağlar

Şeker

Uzmanlar, günümüzde ülkelerin büyük bölümünün kritik gıda ihtiyaçlarını karşılamak için küresel ticarete bağımlı olduğuna dikkat çekti.

Birçok ülkenin gıda ithalatının yarısından fazlasını yalnızca tek bir ticaret ortağından yaptığı belirtilirken, bunun jeopolitik krizler ve iklim değişikliği çağında ciddi kırılganlık oluşturduğu vurgulandı.

Araştırma, bölgesel ekonomik birliklerin de gıda konusunda tam yeterlilik sağlayamadığını ortaya koydu.

Gulf Cooperation Council yalnızca et kategorisinde kendine yeterli kabul edilirken, Karayip Topluluğu ve Batı Afrika ülkeleri yalnızca iki kategoride yeterlilik sağlayabildi.

Araştırmacılar, uluslararası ticaretin beslenme çeşitliliği ve verimlilik açısından önemli faydalar sunduğunu ancak özellikle birkaç tedarikçiye aşırı bağımlılığın ülkeleri ciddi risk altına soktuğunu belirtti.

Küresel ölçekte birbirine bağlı gıda sistemlerinin hakim olduğu dünyada Guyana’nın bu alanda tek istisna olarak öne çıktığı ifade edildi.