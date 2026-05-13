Nevşin Mengü'den CHP'li vekillere sert uyarı! "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız!"

İçip içip partilemenin siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını belirten Mengü, CHP'li vekillerin dokunulmazlık zırhına güvenerek hareket ettiklerini ancak bu imtiyaza sahip olmayan gazeteci ve sade vatandaşların durumunun görmezden gelindiğini vurguladı.

Siyaset kulislerinde tartışma yaratan bu açıklamalar, muhalefet kanadındaki yaşam tarzı ve siyasi ciddiyet tartışmalarını yeniden alevlendirirken; milletin dertleriyle dertlenmek yerine sefaya odaklanan zihniyetin samimiyetsizliğini bir kez daha tescillemiş oldu.