Nevşin Mengü'den CHP'li vekillere sert uyarı! "Grup seks ve viski partisi yapamazsınız!"
Nevşin Mengü, muhalefetin iktidar değiştirme iddiası üzerinden CHP'li milletvekillerine yönelik şoke eden eleştirilerde bulundu. Muhalefetin inandırıcılığını koruması gerektiğini savunan Mengü, "Ben bu iktidarı değiştireceğim" diyenlerin grup seks partisi veya viski partisi yapma lüksünün olmadığını ifade etti.
İçip içip partilemenin siyasi sorumlulukla bağdaşmadığını belirten Mengü, CHP'li vekillerin dokunulmazlık zırhına güvenerek hareket ettiklerini ancak bu imtiyaza sahip olmayan gazeteci ve sade vatandaşların durumunun görmezden gelindiğini vurguladı.
Siyaset kulislerinde tartışma yaratan bu açıklamalar, muhalefet kanadındaki yaşam tarzı ve siyasi ciddiyet tartışmalarını yeniden alevlendirirken; milletin dertleriyle dertlenmek yerine sefaya odaklanan zihniyetin samimiyetsizliğini bir kez daha tescillemiş oldu.