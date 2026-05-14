Aksaray’da firari operasyonu! 101 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Aksaray’da hakkında 52 ayrı suçtan toplam 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekiplerinin operasyonuyla saklandığı evde yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Hırsızlık', 'Konut dokunulmazlığını ihlal etme', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' ve 'Mala zarar verme' gibi 52 suçtan hakkında 101 yıl 5 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.K'nın şehir merkezinde saklandığı eve baskın yaptı.
Baskında yakalanan D.K., işlemlerinin ardından tutuklanıp cezaevine gönderildi.