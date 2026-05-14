Hindistan'da fırtına felaketi: Bir vurdu pir vurdu 89 ölü

Çarşamba günü meydana gelen aşırı hava olaylarında sadece can kaybı yaşanmadı; eyalet genelinde ciddi bir yıkım da kaydedildi. Yetkililer, felakette 53 kişinin yaralandığını, 87 evin hasar gördüğünü ve 114 büyükbaş ile küçükbaş hayvanın telef olduğunu açıkladı. Şiddetli rüzgar ve yıldırımların birçok bölgede hayatı tamamen durma noktasına getirdiği belirtildi.

Şehirler enkaz yığınına döndü

Yerel televizyon kanallarından yansıyan görüntüler, fırtınanın şiddetini gözler önüne serdi. Kuvvetli rüzgarın devasa ağaçları ve reklam panolarını kökünden söktüğü, araçların üzerine devrilen cisimlerin büyük çaplı maddi hasar oluşturduğu görüldü. Toz ve enkaz bulutlarının yol kenarlarındaki tezgahları yerle bir ettiği eyalette, ölümlerin büyük bir kısmının çöken duvarlar ve devrilen ağaçlar nedeniyle gerçekleştiği ifade edildi.

Yardım çalışmaları hızlandırıldı

Başbakan Narendra MODİ’nin partisinin yönetiminde bulunan eyalette, yerel yönetim ekipleri hasar tespit çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Eyalet Başbakanı, afetten etkilenen vatandaşlara yardımların ivedilikle ulaştırılması ve maddi desteklerin 24 saat içinde dağıtılması yönünde kesin talimat verdi.

Hindistan’da Mart ve Haziran ayları arasında, muson yağmurları öncesinde bu tür şiddetli fırtınaların yaşanması mevsimsel bir durum olarak bilinse de, bu son felaketin yol açtığı bilanço son yılların en ağır sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.