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Ekonomi İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:
Ekonomi

İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

"Türk milleti cumhuriyeti benimsemiş, gerektiğinde de korumuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi Türk milletinin kaderiyle birleşmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 10:35:12 -
İSTİB Başkanı Ali Kopuz'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı:

İSTANBUL (AA) - İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, "Türk milleti cumhuriyeti benimsemiş, gerektiğinde de korumuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi Türk milletinin kaderiyle birleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Kopuz, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, cumhuriyetin 97. yılına eriştiğini hatırlattı.

Kopuz, "Bu süre boyunca anlaşılmıştır ki, Türk milleti cumhuriyeti benimsemiş, gerektiğinde de korumuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi Türk milletinin kaderiyle birleşmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetin, milli mücadelenin temelleri üstünde yükseldiğini aktaran Kopuz, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Türk milletinin Anadolu'daki varoluş mücadelesinin ardından kuruldu. Bu nedenle cumhuriyet, Türk milleti için herhangi bir yönetim biçiminden çok daha fazlasını ifade eder. Türk milleti için cumhuriyetin kaderi kendi kaderiyle bir olmuştur. Milletimiz, bu bilinçle gerektiğinde cumhuriyeti korumak için canını bile ortaya koymuştur. 15 Temmuz 2016'da yaşananlar bunun en büyük kanıtıdır.

Bu duygularla cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere İstiklal Savaşımızın ve cumhuriyetimizin kahramanlarını saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum."

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