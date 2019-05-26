İSTİAD: Saldırılara fırsat vermeyeceğiz

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İstanbul İş Adamları Derneği (İSTİAD) üyeleri iftarda bir araya geldi. İftar programında konuşma yapan İSTİAD Başkanı Metin Ayar, “Komşularımızda yaşanan sıcak gelişmeler ve ekonomimize yapılan saldırılar Türkiye’yi her ne kadar zor durumda bıraksa da biz bunlara fırsat vermeyeceğiz” dedi. Bankaların vatandaşlara yüksek faiz teklifinde bulunarak paralarını bankalara yatırmalarını sağladığını ve bu nedenle piyasaların kilitlendiğini belirten Metin Ayar, dolar kuru sebebiyle de inşaat başta olmak üzere birçok sektörün ekonomik sıkıntı yaşadığını kaydetti. Hükümeti acil önlem almaya davet eden Başkan Ayar, “Bankalar vatandaşları faiz almaya, üretmeden ve çalışmadan hazır para kazanmaya teşvik ediyor. İkinci bir bankalar faciası yaşanmadan önlem alınmalıdır” ifadelerini kullandı.