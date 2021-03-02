İşten çıkarma yasağı ne zamana kadar devam edecek? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Pandemi sürecinde devreye sokulan işten çıkarma yasağı, ilk olarak 17 Nisan’da uygulanmış ve daha sonra aylık periyotlarla uzatılmıştı. 1 Mart’ta başlayan kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte, işten çıkarma yasağının da son durumu merak edildi. Peki işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

Yeni tip koronavirüs (COVID 19) salgını sürecinde hayata geçirilen işten çıkarma yasağı, ilk olarak 17 Nisan’da uygulanmış ve daha sonra aylık periyotlarla uzatılmıştı. Salgın nedeniyle iş kanununa eklenen geçici 10. madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi, Resmi Gazete’de son yayınlanan kararnameye göre işten çıkarma yasağı 17 Mart 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. Yasağa paralel olarak işverene işçisini ücretsiz izne çıkarma yetkisi de 17 Mart'a kadar uzatıldı.

En son yapılan uzatma ile birlikte 17 Mart 2021 tarihinde bsona erecek olan işten çıkarma yasağını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Haziran ayına kadar uzatma yetkisi bulunduğundan işten çıkarma yasağı uzatılıp uzatılmayacağı için henüz net bir bilgi bulunmuyor.