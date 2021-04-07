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Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

'İş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme', işveren ve işçilerin gündeminde yer alıyor. İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? soruları milyonlarca çalışan tarafından merak konusu oldu. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-04-07 22:30:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Salgın sürecinde devlet birçok farklı ödenek sağlarken öte yandan ekonomik açıdan hem işçi hem de işveren kesimin mağduriyet yaşamaması adına fesih kısıtı da denilen işten çıkarma yasağı kararı vermişti. Peki, işten çıkarma yasağı için son gün ne zaman?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren uzatılması düzenlendi.

İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.

Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

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