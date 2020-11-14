İşten çıkarma yasağı bitti mi? Koronavirüsün ekonomik etkilerini azaltmak için pek çok tedbir alındı. Bu sebeple işten çıkarma yasağı kararı alında ve çalışanların bu süreçte mağdur olmasının önüne geçildi. Peki, işten çıkarma yasağı uzadı mı?

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? | İşten çıkarma yasağı uzar mı?

İşten çıkarma yasağı uzar mı? İşten çıkarma yasağı 17 Kasım 2020’de sona erecekti. Alınan kararla süreç iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanana kara göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’e kadar uzatıldı. Vatandaşlar alınan bu kararın uzayıp uzamayacağı merak ediliyor. Şuana kadar konu hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak kulislerde işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin maaşının 31 Haziran 2021’e kadar uzatılabileceği konuşuluyor.