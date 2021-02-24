  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

İşten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayınlanırken, geçtiğimiz aylarda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iki ay uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağının, ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Yeniakit Publisher
2021-02-24 13:20:00 -
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 ay daha uzatılan işçi çıkarma yasağına yönelik yeni gelişmeler yaşandı. İşte merak edilen haberin detayları…

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2 ay daha uzatılan İşten çıkarma yasağı sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına Dair Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. İşten çıkarma yasağı, eğer farklı bir karar verilmezse 17 Mart’ta son buluyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık! Ellerinde içki şişeleri ile rektör istifasını istiyorlar
Gündem

Boğaziçi Üniversitesi'nde ahlaksızlık! Ellerinde içki şişeleri ile rektör istifasını istiyorlar

Boğaziçi Üniversitesi'nde Rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun istifasını isteyen bir grubun, okul içinde yapılan konserde; eşcinsel sapkınların ..
Hilafet çağrısı yapan 4 kadına skandal gözaltı!
Gündem

Hilafet çağrısı yapan 4 kadına skandal gözaltı!

Muhalefet alenen bölücü terör örgütü PKK'yı aklamaya çalışırken Müslümanlara düşünce özgürlüğü yasak! Afyonkarahisar'da "hilafet" videosu çe..
ABD'den küstah S-400 açıklaması
Gündem

ABD'den küstah S-400 açıklaması

Pentagon Sözcüsü Kirby, ABD'nin Patriot satışı konusunda sıkıntı çıkarmasının ardından Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alan Türkiye'yi ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay