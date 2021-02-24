İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
İşten çıkarma yasağı, Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazetede yayınlanırken, geçtiğimiz aylarda yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla iki ay uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağının, ne zaman biteceği vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 ay daha uzatılan işçi çıkarma yasağına yönelik yeni gelişmeler yaşandı. İşte merak edilen haberin detayları…
İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
Koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2 ay daha uzatılan İşten çıkarma yasağı sona eriyor. Cumhurbaşkanlığı'nın "4857 Sayılı İş Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Birinci ve İkinci Fıkralarında Belirtilen Sürelerin 17.01.2021 tarihinden itibaren iki ay uzatılmasına Dair Kararı Resmi Gazetede yayımlandı. İşten çıkarma yasağı, eğer farklı bir karar verilmezse 17 Mart’ta son buluyor.