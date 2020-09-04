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Ekonomi İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı
Ekonomi

İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 10:48:00 -
İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin işçi çıkarma yasağı İş Kanunu gereği 17 Eylül tarihinden itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Cumhurbaşkanı  Erdoğan imzasıyla Karar Resmi Gazete'de yayımlanan 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki aydan fazla süren geçici 10. maddenin birinci ve ikinci fıkrasında belirtilen süre, işçilerin işten çıkarılmasının önlenmesine yönelik düzenlemeler içermektedir. 

Ayrıca geçici maddede işverenin çalışanlarını 3 aylık ücretsiz izinli olarak tahsis etmesine ilişkin düzenleme de yer alıyordu.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu yönetmeliklerin süresi 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: Çalışanlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile işverenin işten çıkarılma yasağının 17 Eylül itibarıyla 2 ay daha uzatılmasına ilişkin Twitter hesabından şunları paylaştı:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak adına Sosyal Koruma Kalkanımızla çalışanlarımızın ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtlaması ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine 2 ay uzatıldı."

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