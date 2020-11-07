İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? | Koronavirüs salgını sebebiyle çalışanların mağdur olmaması adına işten çıkarma yasağı getirildi. Vatandaşlar işten çıkarma yasağının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman son?

İşten çıkarma yasağı bitti mi? | İşten çıkarma yasağı ne zaman son?

Milyonlarca kişi işten çıkarma yasağının ne zaman sona ereceğini araştırıyor. İşten çıkarma yasağı üç kez uzatıldı. Ekim ayında karar bir kez daha uzatıldı. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağı 17 Ocak 2021’de sona erecek.